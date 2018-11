‘Os Grandes Azuis’ receberam 5 mil euros do Governo Regional

O Governo Regional atribui uma verba de 5 mil euros à Associação para pessoas com Autismo - ‘Os Grandes Azuis’. Cerimónia da assinatura do protocolo, decorreu, há pouco, no auditório do IASAÚDE, IP-RAM.

A associação neste momento apoia sete jovens. No entanto, Ana Luísa Caires, presidente da Associação acredita que este apoio irá permitir apoiar mais pessoas. “Esperamos fazer um bom trabalho com está ajuda”, acrescentou.

Humberto Jesus, presidente do conselho directivo do IASAÚDE, IP-RAM, lembrou que “o autismo é uma área preocupante na nossa Região” acrescentando que “há mais diagnósticos de autismo”.

O secretário da Saúde, Pedro Ramos destacou que faz parte da estratégia do Governo Regional completar o seu trabalho, apoiando as associações e outras instituições. Referiu-se a 2018, como um ano de execução e concretização do programa de saúde na Região. Estabelecendo como meta, a conclusão de todo o programa em 2019.