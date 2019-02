“Os berbicachos do regime são uma enorme quantidade de falsas promessas”, acusa Edgar Silva

A CDU inicia hoje, no Poço Barral, em São Martinho, uma iniciativa política sobre os “berbicachos do regime: um crime ainda impune”. Edgar Silva, coordenador regional, referiu que “o edifício em relação ao qual já foram anunciadas as mais diversificadas finalidades, desde um laboratório veterinário, a lar para a terceira idade ou a um centro para processamento da banana, a verdade é que aquele empreendimento constitui um símbolo do que de mais negativo se fez no esbanjamento de dinheiros públicos”.

“Ali no Poço Barral, foram enterrados milhares e milhares de euros. O desperdício de tantos dinheiros públicos, que poderiam ter um uso favorável ao desenvolvimento regional, continua a ser um crime político que continua impune. Os berbicachos do regime correspondem, vergonhosamente, a uma demonstração de como na Madeira o crime ainda compensa. Como esta situação comprova, os governantes tudo ganham no vender de ilusões e nas falsas promessas propagandeadas, à conta de dinheiros públicos, para a sua afirmação pessoal e para que consigam vantagens eleitorais”, disse.

Edgar Silva afirmou que se trata “de um crime político vantajoso para quem abusa dos dinheiros públicos e completamente ruinoso para o interesse público”.

“Nesta iniciativa da CDU pretende-se iniciar uma nova fase de abordagem do problema dos berbicachos e dos elefantes brancos na Região, exigindo agora formas de responsabilização política por um crime que continua impune”, concluiu.