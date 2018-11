Os 12 maus hábitos de limpeza que temos e não nos apercebemos!

1) Pulverização directa dos produtos nas superfícies

Compreendemos a razão da pulverização directa nas superfícies a limpar, apesar de poder funcionar em algumas superfícies, nem sempre é a maneira mais segura (ou mais eficaz) de limpar.

Quando limpamos qualquer tipo de superfície delicada, devemos pulverizar sempre o produto de limpeza num pano de microfibras, limpar a superfície e depois utilizar um pano seco para tirar o excesso de líquido.

Para muitas superfícies, como qualquer tipo de écrã (telefone, TV, portátil, PC), porcelana, superfície macia (como, por exemplo, assentos dos carros ou vinil) e madeira, é sempre uma boa prática usar esse método. Assim gastará menos produto e manterá a superfície segura.

2) Não limpar o material de limpeza!

Reflicta sobre as coisas que a sua esponja, os panos de limpeza e a piaçaba limparam apenas esta semana. E agora pense na última vez que as limpou...Pois é, muitos de nós esquecemos que o material e equipamentos de limpeza também precisam de ser limpos e ter uma manutenção adequada, ou então transformam-se em terreno fértil para bactérias, que podem libertar cheiros desagradáveis e serem vectores de propagação de germes e outros agentes patogénicos.

3) Limpeza demasiado rápida...

Sim, todos nós queremos acabar rapidamente com as limpezas, mas a pressa neste caso pode ser inimiga da perfeição: podemos falhar pontos e fazer as tarefas incorrectamente e provavelmente apenas movemos a sujidade ao redor. Leve o seu tempo! Escolha uma tarefa e faça-a muito bem, com foco e atenção aos detalhes. Continue este ciclo até que toda a limpeza esteja feita.

4) Não ler as instruções no rótulo do produto de limpeza

Todos nós já limpamos há anos e achamos que sabemos como os produtos funcionam. No entanto, se ler os rótulos dos produtos de limpeza, ficará surpreendido ao descobrir que os mesmos não estão a ser utilizados conforme as instruções. Muito tempo, dinheiro e pesquisa foram dedicados ao desenvolvimento dos produtos com os quais limpamos. Nesse processo, os fabricantes descobriram a melhor maneira de usar o produto e colocaram essas instruções directamente na embalagem para usarmos. Alguns produtos precisam de mais tempo de acção em contacto com as superfícies para limpar com eficácia, outros apenas podem ser usados em certas superfícies. Tente respeitar as diluições indicadas pelo fabricante em cada situação descrita no rótulo e cumpra sempre com as instruções de segurança. Portanto, para tirar o máximo proveito dos seus produtos de limpeza (e do seu dinheiro) e não danificar nada, reserve alguns minutos e leia as instruções.

5) Lavar as janelas no sol

Não limpe as suas janelas quando expostas directamente ao sol, visto que as janelas aquecem e provavelmente vai acabar com janelas escorregadias enquanto a água e o sabão secam antes de conseguir a sua remoção adequada.

6) Limpeza em movimento de polimento

Não limpe em movimentos circulares! Embora este tipo de movimento seja óptimo para o polimento de uma superfície, durante a limpeza o resultado é que está a mover a sujidade de uma área para outra. Limpe em padrão “S” - da esquerda para a direita, de cima para baixo.

7) Não esvaziar o saco do aspirador

Já lhe aconteceu estar a aspirar e notar um cheiro estranho? O aspirador está a libertar odores! Quando o saco ou o recipiente do aspirador fica cheio, ele restringe o fluxo de ar e não permite que faça o trabalho. Quando o fluxo de ar é restrito, a sujidade e os detritos não têm para onde ir e afecta severamente o desempenho do aspirador. Portanto, antes de começar a aspirar, verifique e certifique-se de que está praticamente vazio e crie o hábito de esvaziá-lo após cada 2 ou 3 limpezas. Além disso, certifique-se de limpar o aspirador regularmente.

8) Mais não é melhor – Usar muitos produtos de limpeza

Assim como ler as instruções, temos que lembrar que os produtos de limpeza foram criados para fazer um trabalho e fazê-lo bem. Mais produto não torna nada mais limpo. Na verdade, torna-se mais sujo, porque deixa resíduos de sabão, que ficam pegajosos e atraem mais sujidade, o que se torna muito mais difícil de enxaguar.

9) Usar produtos de limpeza em equipamentos electrónicos

Produtos de limpeza e equipamento electrónico não se misturam! Conforme o mau hábito nº 1 acima referido, não borrife nada nos equipamentos electrónicos. Geralmente só se deve utilizar um pouco de água num pano de microfibras e aplicar no equipamento.

10) Utilizar lixívia como um produto de limpeza

A lixívia não é um produto de limpeza! Tem dois usos: branqueamento e desinfecção. Ou seja, a sua actuação é desaconselhada para a grande maioria das situações de utilização doméstica e verifique se existe mesmo a necessidade da utilização de desinfectante. A lixívia não tem detergente, é altamente tóxica (corrosiva em metais, desaconselhada em ambientes de pessoas com sensibilidade respiratória). Existe no mercado muitos produtos que podem substituir a utilização da habitual lixívia. Dependendo da aplicação tem detergentes que são desinfectantes e muitas vezes nem precisa dos desinfectantes. Mude para um produto de limpeza real!

11) Limpeza versus desinfecção

Limpeza e desinfecção são coisas totalmente diferentes. No acto de limpeza está literalmente a limpar uma superfície, a retirar a sujidade da superfície e a deixá-la brilhante. A desinfecção é um processo complementar à limpeza que consiste em matar as bactérias e outros agentes que permanecem na superfície. Muitas pessoas acham que o desinfectante limpa e desinfecta a superfície, o que não é verdade.

12) Se cheira bem, está limpo...

A adição de perfumes e aromas aos produtos de limpeza tem muito mais a ver com questões de marketing e de associação sensorial entre o cheiro e o próprio produto, esse efeito depende de questões de condicionamento cultural. A maior parte dos maus odores têm origem na actividade microbiana, sendo que os perfumes são muitas vezes utilizados para disfarçar estes odores e não eliminar a sua fonte. Apenas a remoção na origem dos maus odores poderá efectivamente eliminá-los.

Boas Limpezas!