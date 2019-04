Orgulho LGBTI+ sai à rua a 19 de Outubro

A Comissão Organizadora do Funchal Pride 2019 já iniciou os trabalhos de preparação para a grande celebração do orgulho LGBTI+.

19 de Outubro é, então, a data confirmada por esta Organização, que conta com a presença das associações ABRAÇO, Fundação Portuguesa ‘A Comunidade Contra a SIDA’ - Delegação Regional da Madeira, Núcleo LGBTI Madeira da rede ex aequo, Opus Gay Madeira e UMAR/Madeira.

À semelhança de 2018, haverá um dia para reflexão e debate e outro dedicado à Marcha e Arraial.

Recorde-se que a 1.ª edição do Funchal Pride, que se realizou em 2017 e reuniu cerca de 300 pessoas no Funchal para apoiar a causa LGBTI+. No ano passado, a Marcha arco-íris voltou a sair às ruas com o lema ‘TRANSpor Preconceitos’.

O mote para este ano sai do armário nas próximas semanas.