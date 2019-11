Ordem dos Arquitectos debate a cidade e as políticas de habitação colectiva

A Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos realiza esta sexta-feira, 8 de Novembro, às 14 horas, no Auditório do Museu da Electricidade, Funchal, um debate sobre a cidade e as políticas de habitação colectiva.

A conferência denominada ‘Habitação colectiva: Cidade para todos’, contará com a presença dos arquitectos: Helena Roseta, Madalena Vidigal, Nuno Brandão da Costa, Luis Spranger e Ricardo Carvalho.

Presentes na Sessão de abertura estarão João Pedro Fino, Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Bruno Martins, Vereador do Urbanismo da Câmara Municipal do Funchal, Paula Torgal, presidente da Secção Regional Sul, e Carolina Sumares, presidente da Delegação da Madeira da Ordem dos Arquitectos .

A iniciativa é de entrada livre, massujeita a pré-inscrição no link: https://tinyurl.com/y4p8osws