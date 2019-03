Ondas até 4 metros e vento ‘chega’ aos 44/km/h na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) enviou à Capitania do Porto do Funchal a situação geral do estado do tempo para vento e mar até às 18 horas locais de 14 de Março referente ao Arquipélago da Madeira. Ondas até quatro metros, na Costa Norte, e vento a ‘soprar’ nos 44 km/h são os indicadores atmosféricos a ter em conta.

Vento: Fresco (27 a 35 km/h) a muito fresco (36 a44 km/h), diminuindo para moderado (19 a 26 km/h) a fresco (27 a 35 km/h) no final do período.

Visibilidade: Boa a moderada.

Ondulação Costa Norte: Ondas de 2 a 3 metros, aumentando gradualmente para 3 a 4 metros a partir do início da manhã.

Ondulação Costa Sul: Ondas entre 1 a 2 metros.

“Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, avisa a Capitania do Porto do Funchal.