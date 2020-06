Olavo Câmara garante que irá votar “pela Madeira”

O deputado do PS-M eleito à Assembleia da República Olavo Câmara garante que vai votar favoravelmente os diplomas relativos à Região, amanhã, independentemente da posição da restante bancada socialista e dos outros partidos.

“Voto pela Madeira, pelos Madeirenses. As minhas cores são as da Madeira e dos madeirenses”, afirma o parlamentar. Olavo Câmara vinca que votará favoravelmente a suspensão da Lei das Finanças Regionais, nos seus artigos 16.º e 40.º, e a moratória das próximas prestações do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro.

Olavo Câmara considera que esta é uma questão de justiça e solidariedade, “que o que é pedido é nada mais nada menos do que tem sido feito um pouco com todos os sectores no país”. “É o mesmo que foi dado às empresas, é o mesmo que foi permitido às autarquias locais. É, ainda, uma questão de coesão e uma questão autonómica, pois a nossa actuação não pode ficar dependente de ninguém”, defende.

“Os erros do passado castram hoje o futuro da Madeira, mas não podemos deixar que sejam todos os madeirenses a pagar os erros de alguns”, aponta o deputado socialista.

“O Governo Regional não consegue responder da melhor forma, umas vezes porque não sabe, outras porque não quer”. “É mais fácil gritar para Lisboa do que resolver os erros estruturais do passado”, critica Olavo Câmara.