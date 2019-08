Oito escolas da Madeira recebem Selo Nacional de Qualidade eTwinning 2019

São 8 os projectos de 7 escolas que a Região Autónoma da Madeira viu reconhecidos com Selo Nacional de Qualidade (SNQ) eTwinning 2019. A saber que estes 8 projectos valeram à Região 14 Selos Nacionais de Qualidade o que fez com que duplicassem em relação ao ano passado.

O Selo Nacional de Qualidade é concedido a professores com excelentes projetos eTwinning, indicando que o projeto atingiu um determinado nível de qualidade no seu país. Este tipo de projetos obedece a determinadas regras:

Revele inovação pedagógica; faça a integração curricular tendo em conta a flexibilidade do currículo; Haja comunicação e intercâmbio entre as escolas parceiras; Revele claramente a colaboração entre as escolas parceiras; Faça uso das tecnologias e não menos importante que apresentar resultados, impacto, documentação e sustentabilidade.

Refira-se que estes projectos foram avaliados por uma bolsa de avaliadores entre os quais se encontram os embaixadores eTwinning e mediante diferentes tipologias, no eTwinning Plus, outros como primeiro projecto eTwinning outros tendo em conta os alunos com necessidades educativas especiais e ainda e cada vez mais como eTwinning/Erasmus dado a relevância que o eTwinning e a sua comunidade tem nas candidaturas e impacto nos projectos ao abrigo do Programa Erasmus.

O projecto: “No Man is an Island - E+ KA229” , foi desenvolvido pela professora Alexandra Francisco, Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco

O projecto: “North and south - through the bright green lands” , foi dinamizado pelo professor José Teixeira, da Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes;

O projecto: “Cartes de voeux francofones” , foi dinamizado pela professora Graça Dias, da Escola básica de 2º e 3º ciclos Cónego João Jacinto Gonçalves Andrade;

O projecto: “The European tour”, foi dinamizado pelas professoras Sandra Freitas e Helena Camacho , da Escola Secundária de Francisco Franco

O projecto: “The food factor” foi dinamizado pelas professoras Sandra Freitas e Helena Camacho , da Escola Secundária de Francisco Franco

O projecto: “The odd one...in! #eTwinclusion”, foi dinamizado pelos professores Ricardo Lopes e Nélia Sousa da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3 Ciclos/PE Professor Francisco Manuel Santana Barreto - Fajã da Ovelha

O projecto: “Welcome to my land!”, foi dinamizado pela professora Sónia Ruivo EB1/PE de Ladeira e Lamaceiros,

O projecto: “WordsWise” foi dinamizado pelas professoras Alexandra Francisco da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco e Sofia Faria, Noélia Fernandes, Dina Fernandes, STEE - Serviço Técnico de Educação Especial.

Estes projectos edificam um trabalho com alunos, por vezes, as famílias e a comunidade local, o qual agrega o uso das TIC, a colaboração, comunicação e partilha entre parceiros (nacionais e internacionais), com integração curricular e inovação pedagógica. Este tipo de projecto é promotor do espírito de cidadania europeia.

As escolas referidas irão distinguir os alunos envolvidos nestes projetos internacionais, com a entrega do respetivo eTwinning Selo de Qualidade do Aluno.

Mais informações em http://www.dge.mec.pt/noticias/tic-na-educacao/selos-nacionais-de-qualidade-etwinning-2019

Estes resultados vêm reforçar não só a quantidade cada vez mais expressiva de docentes envolvidos em projetos colaborativos, como também a qualidade crescente dos projetos eTwinning desenvolvidos nos estabelecimentos de ensino na região da Madeira. O projeto eTwinning pretende reconhecer e avaliar o envolvimento, o compromisso e a dedicação não só de alguns eTwinners, mas de equipas de professores e diretores das escolas.

Brevemente, será divulgada a lista dos docentes e projectos reconhecidos com Prémio Nacional, nas 12 categorias a concurso.