Obras do Governo colocarão Machico ao nível da excelência ambiental

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou hoje a obra da ARM, em Machico, para a renovação da rede de água local.

O governante disse que este é um dos concelhos que tem “muitas perdas de água”, mas o Governo Regional está a fazer um investimento para reverter esta problemática, com a reabilitação de 16 depósitos de água e a realização de obras técnicas com o intuito de melhorar a distribuição e operacionalizar todos os meios de racionalização deste bem essencial no concelho.

“São obras que estão programadas e que colocarão Machico ao nível da excelência ambiental”, frisou.