Obras de reabilitação da Escola do Porto da Cruz finalizadas em Setembro

As obras de reabilitação da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz, que se iniciaram em Maio, estarão finalizadas em Setembro.

“Um dos eixos fundamentais da Secretaria Regional de Equipamento e Infraestruturas é garantir os equipamentos de educação, de modo a dotá-los de melhor condições para a prática do ensino”, disse o secretário regional do Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, durante a visita efectuada, esta manhã, em conjunto com o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho.

Nesta intervenção do Governo Regional, da responsabilidade da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas (SREI), através da Direcção Regional do Equipamento Social e Conservação, serão realizados trabalhos de recuperação de pintura exterior e interior, reparação das guardas, peitoris, protecção de caixilharias, rectificação de impermeabilizações e recuperação de betões e revestimentos, uma vez que este edifício apresenta uma significativa degradação provocada pela idade do mesmo (mais de duas décadas), pela maresia e pela utilização escolar intensiva.

Neste momento, os trabalhos encontram-se em fase de conclusão no que diz respeito às pinturas interiores. Também estão a decorrer os trabalhos exteriores de pinturas, reparação de serralharias e colocação de alpendre coberto.

De referir que o valor da obra da Escola Básica dos 1.º, 2.º e 3.º Ciclos com Pré-Escolar do Porto da Cruz é de 195 127,11 euros.

O governante adiantou ainda que várias obras deverão arrancar este Verão. Por exemplo, as obras nos pavilhões do Caniço, Santo António e no Galeão têm data prevista de começo para Agosto. Neste momento, decorrem obras na Escola de 2.ª e 3.º ciclos do Estreito de Câmara de Lobos e na Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava. Também estão a ser finalizadas as intervenções no Polidesportivo e Balneários da Escola Secundária Francisco Franco, que deverão estar concluídas em Julho.