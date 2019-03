“O que foi arrancado a ferros não foi a iniciativa dos senhores deputados, foi o artigo que foi publicado”

É a reacção de Tranquada Gomes à notícia do DIÁRIO, publicada no sábado passado, com o título ‘Inquérito arrancado a ferros”. A notícia dava conta de um requerimento para uma comissão de inquérito às listas de espera do SESARAM, subscrito pelos 7 deputados do CDS, mais 2 do PCP e pelo deputado Gil Canha. Como era requerido por dez deputados era de constituição obrigatória.

Os proponentes deram conta do que consideraram uma recusa de aceitação, por parte de Tranquada Gomes, que sugeriu uma alteração. Na versão dos proponentes, estes optaram por não o fazer, por discordarem dos argumentos apresentados (conteúdos que faziam parte da comissão de inquérito solicitada pelo JPP, que dizem extinta por ter ultrapassado todos os prazos legais) e avançar para o que consideraram ser um outro pedido para uma comissão parlamentar de inquérito, com o mesmo nome, mas expurgada dos conteúdos, que Tranquada Gomes havia dito integrarem a comissão do JPP.

O presidente da Assembleia tem um entendimento diferente. Diz que não se recusou a aceitar o requerimento, apenas convidou os proponentes a reformulá-lo, o que, na visão de Tranquada Gomes foi feito. Mas, os proponentes mantêm a sua versão inicial. Por isso, o presidente da ALM entendeu fazer o seguinte esclarecimento no plenário desta manhã.

“Termina hoje o prazo para indicarem os elementos efectivos e suplentes da comissão de inquérito parlamentar às listas de espera do SESARAM, que vai ser instalada amanhã no intervalo das 11 horas.

É meu dever esclarecer os senhores deputados, a propósito de uma notícia, que foi publicada no domingo, com chamada de primeira página, de que esta comissão, que foi requerida por dez deputados, teria sido ‘arrancada a ferros’ e que o presidente da Assembleia teria sido também uma força de bloqueio na aceitação desse pedido de comissão de inquérito.

Ora, o presidente da Assembleia esclarece os senhores deputados do seguinte: no dia 13, dez senhores deputados desta casa apresentaram-me um requerimento para constituir a comissão de inquérito.

No dia 18 fiz um despacho pedindo aos dez senhores deputados que reformulassem o requerimento com vista ao mesmo se situar dentro dos parâmetros legais.

No dia 20, dois dias depois, os dez proponentes entregaram um requerimento, em tudo idêntico ao anterior, apenas com a reformulação do objecto, nos termos que eu tinha proposto.

No dia 21, uma vez que o requerimento tinha sido reformulado da maneira que eu tinha sugerido, admiti a iniciativa.

No dia seguinte, no dia 22, nos termos da lei, levei o assunto à comissão para efeitos de deliberação sobre o objecto e resolução. Isso está patente na súmula, que é pública, da conferência.

Nesse mesmo dia 22, assinei a resolução que constitui a comissão e, dois dias depois, proferi o despacho sobre a constituição da comissão.

Senhores deputados, mediaram dois dias entre a apresentação do requerimento e o meu despacho de constituição. E entre o dia da apresentação do requerimento, devidamente formulado nos termos legais e o dia da instalação da comissão, vão demorar sete dias. Eu não me recordo nesta legislatura de ter sido constituída e instalada uma comissão com tanta rapidez como esta. Portanto, posso concluir que o que foi arrancado a ferros não foi a iniciativa dos senhores deputados, foi o artigo que foi publicado.”