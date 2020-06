“O PSD pratica aquilo de que nos acusa: tira proveito político de uma tragédia”, diz Filipe Sousa

A Câmara Municipal de Santa Cruz responde, através de comunicado, às acusações do PSD Caniço que não só criticam a demora na reabertura da Estrada Ponta da Oliveira, como acusam o Executivo, liderado por Filipe Sousa, de ter feito aproveitamento político do acidente ali ocorrido.

Filipe Sousa diz que se trata de uma “atitude sem nome e ao nível de gente que está disposta a deitar mão a tudo em benefício das suas metas políticas, agora reforçadas pela proximidade das eleições autárquicas. Incluindo dividendos de uma obra que teve por base uma tragédia e muitas perdas de vida”, considerando que o PSD “pratica aquilo de que nos acusa: tira proveito político de uma tragédia”.

Segundo o líder do Executivo de Santa Cruz, o PSD do Caniço “não deixa de fazer um número lamentável quando, na Assembleia de Freguesia do Caniço, já tinha sido informado que a conclusão da obra está para breve” e recorda que a Câmara não tem “qualquer prazer” em ver esta obra inacabada.

Filipe Sousa acusa os social-democratas de “má fé”, pois “passam por cima de circunstâncias como o estado de emergência, que suspendeu todas as obras em curso, e o facto da empresa responsável pela obra ter ficado dentro do cerco sanitário imposto a Câmara de Lobos”.

Recorda que não se trata de “obras ao estilo PSD”, pois agora, “cumpre-se a lei, fazemos a expropriações com os cuidados necessários e com respeito pelas pessoas”, refere Filipe Sousa, salientando que “nada disto interessa ao PSD do Caniço. “Só interessa a demagogia, a mentira, a má fé e a política sem valores que não olha a meios para atingir os seus fins”.