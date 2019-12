O presidente da Assembleia Legislativa, José Manuel Rodrigues, recebeu, esta quinta-feira, dia 19 de Novembro, o presidente e os membros do XIII Governo Regional da Madeira, em audiência para apresentação de cumprimentos de Natal.

Na ocasião, Miguel Albuquerque aproveitou para enaltecer que neste momento a Região conta com “um Governo estável, consistente e com rumo”, registando coma preço o desemprenho do actual presidente da Assembleia num ano marcado por três actos eleitorais.

Do mesmo modo, reiterou a disponibilidade do seu Governo para manter uma “colaboração construtiva” e vincou: “O meu Governo é um Governo que respeita e presta contas à Assembleia”.

O líder do Governo Regional reforçou ainda que uma das formas de defender a autonomia “é assumir as nossas diferenças políticas no quadro parlamentar”. “Quando houver um grande unanimismo em qualquer parlamento é caso para desconfiar, porque estamos não perante uma democracia mas perante um regime coorporativo”, acrescentou.

Neste seguimento, aos votos de ‘Boas Festas’ junta os votos de que “o próximo ano seja um bom ano de debate político”.