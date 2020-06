“O medo vai desaparecendo, sempre com cuidado necessário”

Este fim-de-semana entraram em vigor as novas medidas de desconfinamento para os locais de culto, anunciadas pelo Governo Regional, na passada quinta-feira, 5 de Junho.

Os templos religiosos deixaram, assim, de estar limitados a 1/3 da sua capacidade, passando para 50% da mesma.

Na paróquia do Sagrado Coração de Jesus (Boa Nova), no Funchal, muitos foram os fiéis que aproveitaram a oportunidade para cumprir os ‘deveres’ cristãos, este domingo. Sempre dentro do respeito pelas demais normas sanitárias, que se mantêm em vigor.

O pároco Toni Sousa mostra-se “muito agradado” com este regresso progressivo á normalidade.

“As pessoa já começam a vir (...) quando era um terço das pessoas era complicado, porque uns queriam entrar e não podiam, porque a Igreja estava cheia. Algumas pessoas ficavam no exterior, mas ainda havia um certo medo. Notamos agora que as pessoas que o medo vai desaparecendo”, observa, sem deixar de acrescentar: “mas sempre com cuidado necessário”.

“Após cada eucaristia continuamos a desinfectar todo o espaço e as pessoas à entrada fazem também a higienização necessária e têm as máscaras”, reforça o padre Toni, revelando que, por vezes, há necessidade de chamar a atenção alguns idosos que colocam a máscara “em baixo” durante a missa.

A propósito da ‘luz verde’ para realização dos casamentos e baptizados, Toni Sousa refere que os mesmos já se realizam, embora os noivos tenham de estar de máscara e o número de convidados seja limitado.

Se é certo que “nem todos desejam celebrar um casamento com uma máscara”, o pároco já conta com alguns matrimónios e muitos baptizados agendados para este mês de Julho.