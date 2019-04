“O Governo Regional é uma peta, uma mentira”, acusa o JPP

Neste dia 1 de Abril, o Juntos pelo Povo (JPP) “gostaria de transmitir que o Governo Regional é uma peta, uma mentira”.

Élvio Sousa assume esta posição relativamente “a mais uma promessa falhada” por parte do executivo madeirense.

“Prometeu disponibilizar até sexta-feira passada os tarifários, os ingressos para o ferry e tal não aconteceu”, denunciou, esta manhã, o líder parlamentar do JPP, em conferência de imprensa na Assembleia Legislativa da Madeira, onde esta semana vai ser discutido um diploma alusivo à linha marítima.

“Este projecto de resolução do JPP pretende agilizar a situação do concurso internacional, para que o concessionário disponibilize o plano anual da oferta com informação do calendário, do tarifário, não até maio do ano seguinte, mas sim até dezembro do ano em curso. As pessoas precisam saber esta informação para poderem marcar as suas viagens com antecedência”, referiu.

O grupo parlamentar do Juntos pelo Povo considera que “a antecipação do plano anual de oferta é um objectivo fundamental”, tendo em vista a “disponibilização atempada da venda de bilhetes para os residentes na Região, bem como para visitantes e turistas”, no que diz respeito ao transporte marítimo entre a Madeira e o continente.