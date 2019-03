Já não existem resquícios do antigo ‘Caldeirão dos Barreiros’ conforme a rubrica ‘Antes e Depois’ dá conta nesta fotoreportagem composta por 14 comparações e 28 imagens.

O agora Estádio do Marítimo figura como um dos principais e mais modernos anfiteatros futebolísticos da Madeira, embora persista o saudosismo do emblemático recinto construído na segunda metade do Séc. XX, inaugurado a 5 de Maio de 1957.