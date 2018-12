Nuvens marcam esta sexta-feira na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê uma sexta-feira na Madeira muito nublada mas sem ocorrência de aguaceiros ou chuva.

De acordo com a meteorologista Paula Leitão, o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante leste em toda a Região, passando a vento fraco (inferior a 20 km/h) na região do Funchal.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 1,5 a 2,5 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro, passando a ondas sueste.

Temperatura da água do mar: 20º C