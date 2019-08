Núcleo Regional da Liga Contra o Cancro realizou campanha de prevenção solar

O Núcleo Regional da Madeira (NRM) da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) realizou, entre os dias 15 de Julho e 8 de Agosto, a campanha de prevenção solar ‘Sol é vida! Mas cuida-te’, com o objectivo de sensibilizar a população, em especial as famílias e as crianças, para a adopção de comportamentos mais saudáveis durante a exposição solar.

“Com a chegada da estação mais quente do ano, o bom tempo convida-nos a desfrutar das belas praias existentes na nossa ilha”, refere o presidente do NRM, salientando que a luz solar é indispensável à vida, estimula a produção de vitamina D, mas a exposição excessiva aos raios solares, nomeadamente à radiação ultravioleta tem efeitos nocivos para a pele.

Esta campanha contou com a parceria dos Centros de Saúde e do SANAS, tendo decorrido nas praias do Seixal, Machico, Porto Santo, Ponta Gorda e Calheta, assim como nos campos de férias do Arco da Calheta e da Camacha, atingindo mais de 700 crianças e adultos, incluindo famílias que se encontravam nas praias e nos campos de férias.

A organização considera que o objectivo principal foi alcançado, uma vez que todas as pessoas se mostraram interessadas em aprender e em esclarecer as suas dúvidas.

Durante a campanha, o NRM procedeu à venda ambulante de comes e bebes com vista à angariação de fundos para a Instituição.