Novos horários nas praias a partir de 1 de Abril

A Frente MarFunchal (FMF) informa que, a partir da próxima segunda-feira, dia 1 de Abril, entrarão em vigor novos horários em todos os complexos balneares sob sua tutela.

No plano geral, com este novo horário de Primavera os utentes irão dispor de mais uma hora diária para usufruir das praias com a chancela FMF relativamente ao Inverno.

Com este reajuste na abertura e encerramento dos complexos, a administração da empresa municipal visa dar resposta ao habitual aumento da procura no período da Páscoa e com a mudança de hora oficial, a acontecer já este domingo 31 de Março.

Consulte os horários:

Barreirinha - 09h30 - 18h30

Lido - Lido Poente - 09 - 19 horas

Ponta Gorda - 09h30 - 18h30

Poças do Gomes - 10 - 18 horas