Novo comandante militar da Madeira remete-se ao silêncio

O novo Comandante Operacional da Madeira, contra-almirante João Luís Dores Aresta, optou por não prestar declarações à comunicação social que o aguardava à entrada para a primeira audiência de apresentação de cumprimentos, esta tarde, no Palácio de S. Lourenço. O oficial superior foi recebido pelo Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto, e anunciou que só falará no final de uma ronda de apresentação de cumprimentos às autoridades regionais.

João Dores Aresta chegou à Madeira na quinta-feira, na sequência da exoneração do anterior Comandante Operacional da Madeira. O general Carlos Perestrelo foi “exonerado por conveniência de funções” na sequência das notícias avançadas pelo DIÁRIO nas edições de 23 e 24 de Outubro que davam conta do disparo de salvas por civis nos torneios de golfe promovidos no Santo da Serra.