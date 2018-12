A Administração do Novo Banco e a Secretaria Regional do Turismo e Cultura irão assinar um protocolo, no dia 4 de Dezembro, pelas 11h40, no Mudas - Museu de Arte Contemporânea da Madeira, na Calheta.

Este protocolo consiste na cedência para exposição permanente de três obras da autoria de Jorge Pinheiro e Ricardo Cruz Filipe, pertencentes à colecção de pintura do Novo Banco.