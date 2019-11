‘Novembro Azul’ da Liga Contra o Cancro sensibiliza para as doenças masculinas

Um mês de Novembro preenchido com diversas actividades para sensibilizar os homens a cuidar da sua saúde é o projecto actual da Liga Portuguesa Contra o Cancro denominado ‘Novembro Azul’.

O objectivo passa por sensibilizar os homens a serem mais proactivos na questão da prevenção de doenças, nomeadamente do cancro da próstata e do cancro do pulmão que são as principais causas de morte no sector masculino.

Ricardo Sousa, presidente da Liga Portuguesa contra o Cancro, apresentou esta manhã as iniciativas previstas para assinalar este mês azul.

Do programa fazem parte um concurso de bigode, símbolo desta causa, uma conferência no Hospital Nélio Mendonça para falar sobre cancro da próstata, no dia 12, uma corrida dos homens, marcada para 22 de Novembro, sob a organização da Associação de Atletismo da Madeira, contando com o apoio da Farmácia do Caniço, encerrando com um espectáculo solidário a cargo do cantor Miguel Pires, a 23 de Novembro, no Fórum Machico.

A Madeira Wine Company associa-se também a esta causa, doando um euro por cada venda efectuada durante este mês.

Na conferência de apresentação, que contou com os parceiros do evento, o médico Ferdinando Pereira, considerado o pai deste projecto, alerta para a importância da prevenção da doença que se manifesta a partir dos 50 anos e de forma silenciosa, sendo importante não esperar pelos sintomas para perceber se tem ou não a doença que afecta dois em cada 11 homens.

Já Policarpo Gouveia, presidente da Associação de Atletismo da Madeira, abraça esta causa por considerar importante estar atento às causas que afectam a sociedade madeirense, sendo o atletismo uma forma de combater e prevenir a doença.

Carlos Freitas, da Farmácia do Caniço, apoia a iniciativa, doando as t-shirts utilizadas na corrida dos homens. Num testemunho emotivo, relembrou que o fundador desta farmácia faleceu devido a um cancro na próstata, advertindo para a necessidade de previr atempadamente a doença.

Já Helena Silva, Secretária Geral da Direcção da Liga Contra o Cancro, frisou o importante papel das mulheres nesta questão, sendo, muitas vezes, as impulsionadoras para que os homens procurem um médico e tratem da saúde, apelando à participação de todos nesta causa azul.

O evento levado a cabo pela Liga Contra o Cancro, desafia os homens a deixarem crescer o bigode, pelo menos durante este mês, como forma de sensibilizar para uma vida com mais e melhor saúde.