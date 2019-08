Novas mudanças na circulação automóvel na zona da Casa Branca no Funchal

A Fase 4 da empreitada de substituição das redes de distribuição de água na Rua da Casa Branca, em São Martinho, no Funchal, arranca na próxima segunda-feira, pelo que a circulação automóvel vai sofrer novas alterações.

Será interrompida a circulação rodoviária na Rua da Casa Branca, entre o entroncamento com a Rua João Paulo II (não incluindo o entroncamento) e a Travessa do Valente, com acesso permitido apenas aos residentes e hotel.

Esta intervenção decorre desde o mês de Julho. A autarquia refere, em comunicado, após a conclusão da fase 3, que fez “todos os esforços no sentido de que este troço estivesse concluído antes do início do ano escolar 2019-2020, de forma a não causar constrangimentos à expectável circulação rodoviária nesta fase do ano, o que foi conseguido”.