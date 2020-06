NÓS, Cidadãos! questiona o Governo Regional sobre permanência de um ‘estaleiro’ na Ribeira de Santa Luzia

O NÓS, Cidadãos! questiona o Governo Regional sobre permanência do ‘estaleiro’ na Ribeira de Santa Luzia.

“Por outras palavras, terá ele duração perpétua ou algo está já projectado para o local, mas fechado numa qualquer gaveta de uma Secretaria Regional, pois ou não há disponibilidade financeira ou não constitui uma prioridade do executivo? Quantos mais dias, meses ou anos terão os funchalenses – e todos aqueles que circulam nestas duas vias estruturantes da cidade do Funchal – de esperar e contemplar o cenário que ali está montado há mais de ano e meio?”, questiona através de um comunicado de imprensa.

“Recordado o slogan ‘primeiro estranha-se, depois entranha-se’, provavelmente, dizemos NÓS, Cidadãos!, no início, todos se surpreenderam/espantaram com aquilo que foi acontecendo sobre a Ponte do Til e Ribeira de Santa Luzia, mas com o avançar do tempo e a eternização da situação que ali existe à vista de todos, o facto de ainda permanecer um estaleiro montado e inutilizado durante tanto tempo ‘entranhou-se’, isto é, passou a ser visto como algo natural, ‘suportável’, tolerado por todos e que já constitui um ‘adorno’ da própria cidade”, sustentou.