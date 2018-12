NÓs, Cidadãos! questiona Governo sobre conclusão das obras no Funchal

O partido NÓS, Cidadãos! quer saber o que se passa com as obras nas ruas 31 de Janeiro e 5 de Outubro, no Funchal que deveriam ter terminado em Junho e, a 10 dias da Noite de Natal, continuam por terminar, estando os automobilistas e motociclistas “desesperados” pela conclusão da repavimentação há muito prometida.

Filipa Fernandes, presidente do partido na Madeira e no Porto Santo, recorda que o Governo Regional tem prometido “há anos” obras em várias estradas da região, que não passam de “boas intenções”.

“O actual Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, referiu publicamente que as obras, que foram anunciadas por três vezes, iriam abranger também o arranjo dos passeios, com calçada portuguesa, a beneficiação da rede de drenagem pluvial, assim como a rede de águas, esgotos, electricidade e telecomunicações”, recorda Filipa Fernandes apontando para as sucessivas filas de trânsito, o desgaste dos carros e a falta paciência de quem conduz, acrescidas por vezes com estacionamento diário de viaturas na própria faixa de rodagem como situações que tardam em ser corrigidas, além de serem “autênticas situações de perigo”.

Perante este cenário, o NÓS, Cidadãos! “questiona o Governo Regional, em particular o Secretário Regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Amílcar Gonçalves, para quando o término das obras de repavimentação das ruas 5 de Outubro e 31 de Janeiro?, O que correu mal face ao inicialmente planificado e quem é/foi o responsável por um sucessivo adiar das mesmas? E se haverá custos acrescidos ao inicialmente orçamentado para as intervenções que ainda estão a decorrer.