NÓS, Cidadãos! pede obras urgentes na promenade e pontão da Madalena do Mar

O NÓS, Cidadãos! veio hoje a público alertar para a necessidade de realização de obras “urgentes” de requalificação na promenade e pontão da praia da Madalena do Mar.

“Depois de praticamente toda a actividade do/no sector ter sido ‘suspensa’ após a chegada da pandemia da covid-19, decretados os estados de ‘emergência e calamidade’ a nível nacional e regional (e fechados os aeroportos), estão agora asseguradas as necessárias condições de segurança para a retoma da actividade, com todos os novos condicionalismos (e regras) que se exigem. Porém, na pequena vila localizada na costa sudoeste, a Madalena do Mar, algo mais se impõe. 10 anos depois da aluvião (e cheias) de Fevereiro de 2010, finalmente a obra na ribeira da Madalena do Mar está no terreno e avança a olhos vistos – representando um investimento de 6,7 milhões de euros e, dizem, será inaugurada já em Novembro. Contudo, outra intervenção igualmente importante, e de requalificação, continua sem avançar, e foi prometida pelo próprio presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque”, começa por referir Miguel Costa.

O membro da Comissão Política Nacional do NÓS, Cidadãos! e deputado municipal na Câmara Municipal do Funchal expõe assim o “estado condenável” de grande parte do muro do passeio marítimo e pontão existentes na praia da Madalena do Mar, obra executada pela Sociedade de Desenvolvimento da Ponta do Oeste, que considera “votada completamente ao abandono”.

“Qualquer cidadão residente nesta localidade, turista ou madeirense que por ali passe e deseje fruir daquela bela praia de águas límpidas e temperadas, dá-se conta do acentuado estado de deterioração do pontão da Madalena do Mar (construído com material ferroso e de madeira, e agora em adiantado estado de corrosão), fechado há mais de um ano, precisamente por não oferecer condições de segurança aos banhistas e pescadores, e que já motivou protestos e gera a todos apreensão”, sustenta.

Por outro lado, refere que os comerciantes que ali desenvolvem actividade, “ressentem-se das condições deteriorantes” do espaço, o que levou, no seu entender, a um acentuar das quebras na actividade económica nos últimos anos”.

O NÓS, Cidadãos! recorda ainda “que esta praia foi outrora muito frequentada, tinha vestiários, zona de duche, campo de jogos, parque infantil, uma ‘biblioteca de Verão’ e dois nadadores-salvadores permanentes das 10 às 19 horas” e questiona, por isso, o Governo Regional sobre “quando se iniciarão os trabalhos de requalificação na promenade e pontão da praia da Madalena do Mar?”