NÓS, Cidadãos! pede mais cooperação entre Madeira e Canárias

O partido Nós, Cidadãos! pede ao Governo Regional, liderado por Miguel Albuquerque, maior cooperação institucional e comercial com o Governo Autónomo das Canárias, por entender que a balança comercial de mercadorias entre Portugal e Espanha é “deficitária”, uma vez que importamos mais do que exportamos para os espanhóis.

Filipa Fernandes, presidente do partido na Madeira e Porto Santo, gostaria de ver, da parte dos dois governos, a criação de grupos de trabalhos para analisar/estudar as potenciais áreas de cooperação comercial, intensificando relações e diálogo/troca de experiências e conhecimentos, assim como a implementação de projectos no terreno, em sectores como o Turismo, Cultura, Educação, Empreendedorismo, Transportes (marítimo e aéreo), Ciência e Tecnologia, e por último, mas com primordial importância, na área da Saúde.

“Nestes domínios/áreas, podem ser desenvolvidas um conjunto de acções e iniciativas que permitirão, não só novas oportunidades de emprego para os madeirenses e canarianos, como a dinamização de novos investimentos, o reforço das exportações da Região para as Canárias, mas principalmente uma maior ‘publicidade’ da Madeira junto de um mercado com mais de 2 milhões de espanhóis (e consumidores) que pouco conhecem (e visitam) a Região”, diz Filipa Fernandes, instando a realização anual de uma Cimeira Regional Madeira-Canárias, que permita um encontro ao mais alto nível político-institucional onde todos estes interesses bilaterais possam ser designados e discutidos, de forma a aproximarem os dois arquipélagos e darem continuidade aos dossiês pendentes, mas também produzirem reais benefícios para os cidadãos da Madeira e das Canárias.