NÓs, Cidadãos! diz que medida do Governo para apoiar a natalidade “peca por tardia”

O partido NÓS, Cidadãos! reage à medida do Governo Regional, publicada na edição de domingo do DIÁRIO de Notícias, que pretende atribuir a todas as crianças que nascerem na Madeira, o cartão ‘Kit Bebé’, como forma de incentivar o aumento da natalidade. A medida é criticada pelo NÓS, Cidadãos!, por entender que “poderia e deveria ir mais além”, através da “implementação de um Programa estruturado de incentivo e de apoio à Natalidade e às Famílias, com medidas em vários domínios, que seguramente traria uma maior dinamização da economia regional e noutras áreas da sociedade madeirense”.

Filipa Fernandes, presidente do partido na Madeira e no Porto Santo, diz que o Governo Regional “foi parco” na solução encontrada por ser uma medida “insuficiente que perca por tardia”, uma vez que só agora, no seu último ano de exercício, “desperta para o grave problema que é a diminuição acentuada da natalidade no arquipélago”, apostando na “medida avulsa de subsidiar financeiramente os nascimentos, esquecendo todo o resto que envolve uma reforma estrutural na política para o apoio à natalidade e às famílias”.

O NÓS, Cidadãos! aponta ainda mais duas razões para condenar esta medida governativa, como o facto de seguir apenas a linha tradicional de atribuição de subsídios por cada novo filho, carecendo de um “conjunto de outras que tornariam o aumento da natalidade verdadeiramente sustentável na Região”, bem como o facto de surgir apenas a “menos de um ano de eleições”, mostrando que “não foi prioridade deste executivo regional em anos de maiores dificuldades para as famílias madeirenses e portossantenses”, sendo o valor que agora lhe é atribuído “diminuto, quando há municípios nacionais que subsidiam os nascimentos com valores superiores”.

Perante os factos, Filipa Fernandes aplica assim a famosa a frase do estadista/diplomata alemão, Otto Von Bismarck, “nunca se mente tanto como em véspera de eleições, durante a guerra e depois da caça”.