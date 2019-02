NÓS, Cidadãos! apresenta amanhã proposta para a melhoria da mobilidade pedonal no Funchal

O deputado do NÓS, Cidadãos!, que integra a coligação CONFIANÇA, apresentará amanhã, 26 de Fevereiro, uma proposta para a identificação dos principais eixos de mobilidade pedonal radial, desde a periferia até ao centro da cidade do Funchal. A ideia, segundo Filipa Fernandes, presidente do partido a nível regional, é definir e implementar, para cada um deles, um programa de “intervenções concretas no sentido de dotá-los das condições adequadas para a sua utilização pelos cidadãos”.

O PAMUS do Município do Funchal - Plano de Mobilidade Urbana Sustentável – prevê, entre outras medidas, a promoção da acessibilidade pedonal para a zona mais baixa da cidade e para algumas centralidades mais periféricas.

Apesar do centro do Funchal ser a zona que maior atividade pedonal regista, ou pelo menos onde ela é mais visível e concentrada, o NÓS, Cidadãos! constata “grande actividade pedonal a quotas mais elevadas, não só nas zonas mais centrais das freguesias como também, cada vez mais, ao longo de eixos radiais (entre a periferia e o centro) para acesso às zonas mais baixas da cidade”.

Contudo, adverte Filipa Fernandes, os chamados circuitos radiais, apesar de algumas melhorias, “continuam, em muitos casos, sem as condições adequadas para a circulação pedonal, nomeadamente com zonas sem passeio, passeios por rebaixar junto às passadeiras (ou mal rebaixados), passeios degradados, passadeiras mal colocadas e pouco convenientes para o peão, e carros estacionados nas zonas de circulação pedonal”.

É com base nesta constatação que o partido apresentará, amanhã, a proposta de um programa de intervenções com vista à melhoria destas condições.