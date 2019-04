Noite de chuva torrencial

Apesar de o Funchal ter acordado praticamente seco, choveu torrencialmente em diversos locais da ilha durante a noite, sobretudo entre o final da noite de ontem e início de madrugada, e em particular nas zonas altas e costa Norte. A chuva foi tanta que em alguns locais chegou mesmo a níveis de aviso vermelho.

Segundo os registos das estações meteorológicas, há quatro registos com nível de aviso vermelho, quatro correspondentes a aviso laranja e oito a amarelo. No Chão do Areeiro verificou-se um ‘dilúvio’ entre as 21h50 e as 03h50, tendo em apenas 10 minutos, ao início da madrugada, caído 14,2 mm, o equivalente a aviso amarelo para 1 hora de chuva.

No vermelho estiveram o Chão do Areeiro com 101,1 mm/6h e 60,3 mm/1h; o Pico do Areeiro com 76,7 mm/6h; e São Vicente com 76,5 mm/6h.

No nível laranja estiveram também o Pico Areeiro com 24,1 mm/1h; São Vicente com 27,4 mm/1h; o Porto Santo com 28,8 mm/1h (ontem) e o Aeroporto Madeira, que chegou aos 22,5 mm/1h.

Com quantidades a motivar um aviso amarelo estiveram a Bica da Cana, com 37,5 mm/6h e 16,8 mm/1h, o Porto Santo com 39,0 mm/6h (ontem), o Lombo da Terça, com 11,4 mm/1h e 13,3 mm/1h (ontem), e Santo da Serra 11,7 mm/1h. No grupo estão ainda a Ponta de S. Jorge com 10,9 mm/1h e o Porto Moniz, com 12,5 mm/1h.