Noite amena antecipa mais um dia de calor

Com mais um dia quente em perspectiva em pleno mês de Dezembro, esta noite a temperatura mínima no Funchal (Observatório) não baixou dos 22,3º graus. Foi a mínima mais alta registada na rede meteorológica do IPMA na RAM. Outras três estações registaram temperaturas mínimas com 20 ou mais graus: (Lido 21,9º C; Quinta Grande 20,9º C e Lugar de Baixo 20,0º C). A mais baixa verificou-se no Pico do Areeiro (8,0º C). Juntamente com o Chão do Areeiro (9,5º C), foram as únicas onde a temperatura desceu abaixo dos dois dígitos.

Esta quinta-feira o dia ‘acordou’ já com 24 graus na capital, prevendo-se que a máxima possa chegar aos 26º C. Ao início da manhã a temperatura mais alta foi registada na estação do Lido (24,8º C).