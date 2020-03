‘Nélio Mendonça’ passa a ter 19 camas de isolamento

No espaço dedicado ao internamento para casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, no Hospital Dr. Nélio Mendonça, foi prolongada a ala contígua que já incluía sete isolamentos e que passou a incluir mais 12 para qualquer situação relacionada com o novo coronavírus.

Quer isto dizer que esta unidade de saúde passa a ter 19 camas de isolamento, adiantou a vice-presidente do IASAÚDE, Bruna Gouveia, esta tarde, em conferência de imprensa realizada nas instalações da Secretaria Regional de Saúde e Protecção Civil.