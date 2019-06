“Não tinha conhecimento da adjudicação com este grupo”. Esta foi a garantia dada por Pedro Calado, na comissão de inquérito sobre as relações entre o governo e a Afavias, a propósito da notícia hoje publicada pelo DIÁRIO, dando conta da existência de um contrato entre a CMF e a Afavias, o que contraria o que o vice-presidente disse anteriormente na ALM.

Apesar de confirmar a existência do contrato, Calado considerou a notícia como “mau jornalismo” e, a esse propósito, disse que no segundo contrato referido na notícia, a Afavias não havia facturado qualquer valor. Mas Calado não negou a existência da adjudicação e do contrato.

É como o soube? “Também tenho jeito para ser jornalista, mas jornalista com qualidade, porque há muitos que não sabem o que escrevem”.