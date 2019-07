Não se perca! Aqui está a agenda desta quinta-feira, dia 18 de Julho

Tranquada Gomes recebe Reitor da UMa

Tranquada Gomes, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) recebe, pelas 10 horas, em audiência, o reitor da Universidade da Madeira (UMa), José Carmo.

CDS realiza iniciativa no Funchal

Às 11 horas, acontece uma iniciativa do CDS, junto à Ponte do Bazar do Povo, no Funchal.

Amílcar Gonçalves visita obras de reconstrução na Ribeira de Santa Luzia

Pelas 11h30, Amílcar Gonçalves, secretário regional do Equipamento e Infraestruturas, visita obras de reconstrução na Ribeira de Santa Luzia, no troço delimitado pela Ponte da Rampa dos Viveiros e a zona de acesso à Fundoa de Cima.

Esta obra, com um prazo de execução de 540 dias foi adjudicada por 11,4 milhões de euros e visa essencialmente a regularização e reperfilamento do leito da ribeira, a construção de travessões hidráulicos e a construção de muros de regularização das margens.

CDU organiza iniciativa no Porto Novo

A CDU organiza, pelas 12 horas, uma iniciativa política regional, no Porto Novo, junto à pedreira, na estrada do Porto Novo, com entrada pela zona industrial, no concelho de Santa Cruz, onde intervirá Edgar Silva, coordenador regional e cabeça de lista da CDU nas próximas Eleições Regionais.

ALM recebe 7.ª Comissão Especializada Permanente

A ALM recebe, pelas 15 horas, a 7.ª Comissão Especializada Permanente da Administração Pública, Trabalho e Emprego.

Canicense assina parceria com o Sport Lisboa e Benfica

O Canicense assina parceria com o Sport Lisboa e Benfica, na sede do clube. A iniciativa acontece às 15h30.

Conselho de Governo na Quinta Vigia

Realiza-se, pelas 17 horas, a reunião do Conselho de Governo, na Quinta Vigia.

Concerto de encerramento do ano lectivo do Conservatório

Terá lugar o concerto de encerramento do ano lectivo do Conservatório, no auditório do Jardim Municipal do Funchal. Fernanda Cardoso, vice-presidente da ALM, e Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, estarão presentes.

Reunião de Câmara na CMF

Acontece, pelas 13 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, as declarações do executivo após a Reunião de Câmara semanal.

Reunião ordinária pública da Câmara de Santa Cruz

Às 18h30 realiza-se a reunião ordinária pública da Câmara Municipal de Santa Cruz, no salão nobre do edifício sede da autarquia.

Comemorações do ‘Dia do Porto do Funchal’

O vice-presidente do Governo Regional da Madeira, Pedro Calado, preside, a partir das 17 horas, às comemorações do ‘Dia do Porto do Funchal’, que decorrem na gare marítima.

Pedro Calado em Câmara de Lobos

Às 19 horas, Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, estará no concelho de Câmara de Lobos para mais um Orçamento Participativo, que se realiza no Museu da Imprensa.

Abertura da exposição biobibliográfica ‘Herberto Hélder’

Pelas 18 horas, na Casa-Museu Frederico de Freitas, no Funchal, realiza-se a cerimónia de abertura da exposição biobibliográfica ‘Herberto Hélder – por sobre as águas’, com curadoria da professora doutora Diana Pimentel. Esta iniciativa surge integrada nas Comemorações alusivas aos 600 Anos do Descobrimento das Ilhas da Madeira e Porto Santo.

Rita Andrade na abertura da Festa da Lapa

Realiza-se, pelas 18 horas, a abertura da Festa da Lapa. Na ocasião, estará presente a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade. Esta festa tradicional, que vai já na sua 15.ª edição, é dinamizada pela Casa do Povo local e decorre, no Paul do Mar, entre os dias 18 e 21 de Julho.