Multas disparam no Aeroporto da Madeira

Bom dia ilustres leitoras e leitores. A manchete do DIÁRIO desta segunda-feira revela que as multas no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo dispararam nos primeiros dois meses de 2019.

As empresas de transporte de carga aérea que trabalham com encomendas estão a acumular coimas atrás de coimas e queixam-se de excesso de zelo da GNR. A autoridade fiscalizadora diz que há falta de documentação de transporte e entre Janeiro e Fevereiro há já quase tantos autos de contra-ordenação como nos 12 meses de 2018.

Já como grande mancha fotográfica surge em ‘cena’ o dérbi madeirense. O Marítimo foi mais eficaz nos Barreiros e venceu o Nacional por 3-2, numa partida com três penáltis e cheia de emoção até ao fim.

Da festa verde-rubra para a festa electrónica, o festival ‘Coral Summerland’, que se realiza a 14 de Setembro, no Parque da Água de Pena (Machico), traz o mundialmente famoso DJ BL3ND. Os bilhetes custam 10 euros e haverá autocarros à pala desde o Funchal.

‘16,5 milhões para obras na Ribeira de São João’ e ‘III Convenção dos Estados Gerais do PS-M a 6 de Abril’ são as restantes chamadas de primeira capa numa edição repleta de informação ao longo de 40 páginas.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha um bom início de semana e boas leituras com o seu DIÁRIO.