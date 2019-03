Mulheres de Ronaldo homenageiam craque no Facebook

Não tardaram as recções à prestação de Cristiano Ronaldo ontem frente ao Atletico de Madrid em Turim. Georgina Rodrígez emocionou-se no estádio e não tardou também a elogiar o namorado nas redes sociais. “Este 3-0 ninguém te tira. Tu mereces, não pelos 3 golos desta noite. Tu mereces pela tua dedicação, pelo que consegues no clube onde estás. És um reboque para os teus companheiros, treinador e todos te admiramos e apoiamos a cada dia. O karma existe. Deus sabe, Deus dá-te, porque o mundo do futebol é teu. Amamos-te. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina”. O post no Instagram foi colocado há 11 horas . Já chega quase aos 1,7 milhões de visualizações e 24 mil comentários.

Também Kátia Aveiro reagiu. “Deus nem tarda nem falha!”, escreveu a irmã do jogador de futebol. “O melhor do mundo respondeu como só ele sabe fazer (trabalhando com raça e sangue nos olhos). Este cara, este homem, o melhor jogador do mundo, é meu irmão (obrigada mano por nós dares tantas alegrias”, podemos ler no Facebook e no Instagram.