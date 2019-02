Neste momento está a decorrer o funeral da vítima da derrocada, Carina Marlene, que aconteceu, no passado sábado, no restaurante ‘Rocha Mar’, na Calheta.

Centenas de pessoas estão a acompanhar a cerimónia fúnebre, incluindo algumas entidades regionais.

O funeral está ser realizado na Igreja do Amparo, na Ponta do Pargo, e conta com a presença do Bispo do Funchal, D. Nuno Brás.