Muitas nuvens na Madeira e aguaceiros fracos na Costa Norte e zonas montanhosas

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da atmosfera (IPMA), o clima na Madeira será marcado por períodos de céu muito nublado com aguaceiros fracos, mais prováveis nas vertentes norte e terras altas.

Para a cidade do Funchal, o céu estará ‘pintado’ de cinzento, com muita nebulosidade e vento fraco, inferior a 15 km/h.

De resto, segundo a metrologista do IPMA, Patrícia Marques, esta quarta-feira, 6 de Novembro, terá vento moderado (15 a 30 km/h) de nordeste, soprando moderado a forte (30 a 40 km/h) nas terras altas.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de nor-noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 2 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 a 2 metros, passando gradualmente a ondas de sueste.

Temperatura da água do mar: 22/23ºC