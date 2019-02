O MPT questiona onde estão os defensores dos animais. Através de uma nota de imprensa, explica que em causa está “um indivíduo que circula na nossa cidade (Funchal) com um carrinho de bebé onde transporta vários gatos e vários cães, alguns ainda bebés e que, no entender do partido, não estão a ser respeitados”.

“O Partido da Terra exige às entidades competentes que tomem medidas imediatas para resolver esta barbárie, pois este comportamento põe em causa a saúde pública, a segurança das pessoas e o respeito pelos animais, para não falar da imagem negativa que os turistas levam com este triste cartaz”, afirma.

Tendo isto em conta, o MPT gostaria de saber onde estão os partidos que “usam o nome e a defesa dos animais”, “os representantes das associações ditas de defesa animal”, assim como os governantes, quer do Governo, quer da Câmara Municipal.

“Estão certamente a programar as campanhas eleitorais que se avizinham, onde surgem com inúmeras de ideias para a defesa dos animais, mas que nunca passam do papel, está na hora de passarem das palavras aos actos e colocarem em prática verdadeiras políticas de apoio e defesa dos nossos animais”, concluiu.