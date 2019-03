MPT questiona elevador prometido na praia da Barreirinha

Depois das obras levadas a cabo pela Câmara Municipal do Funchal (CMF) no Complexo da Barreirinha que custou cerca de 165 mil euros, o MPT lamenta que o espaço continue sem um elevador operacional para as pessoas com mobilidade reduzida.

“Esta autarquia diz-se inclusiva, pelas pessoas, e diz que tem todos os seus complexos balneares a funcionar com normalidade, mas esta praia, que devia ser para todos, é uma praia com restrições na sua acessibilidade”, acusa Roberto Vieira, coordenador regional do MPT, lamentando o facto de haver uma praia para “madeirenses de primeira e outras para madeirenses de segunda”.

Segundo o dirigente político, o “número da inauguração de uma obra inacabada já foi feito para a fotografia nos jornais, e agora o elevador assumido pela CMF, fica na gaveta”.

Roberto Vieira acusa ainda a autarquia de ter feito propaganda da gestão das suas praias e da empresa municipal que explora os espaços balneares da cidade. “Por muitos anos deu prejuízos avultados à autarquia e agora é um covil que serve para dar emprego aos amigos do Partido Socialista, com ordenados exorbitantes para quem está nos quadros de chefia, e ordenados miseráveis para os restantes trabalhadores”, acusa o MPT.