MPT planta bananeiras nas estradas degradadas do Funchal

Os dirigentes do MPT estiveram, no fim-de-semana e hoje, nas freguesisa de Santo António e São Roque, no Funchal, onde plantaram várias bananeiras nas “crateras existentes em alguns caminhos”, como forma de protesto. O MPT encontrou ruas, caminhos, becos e veredas “totalmente abandonadas pela autarquia” e alerta para derrames de água às dezenas.

“O Partido da Terra, não admite que os munícipes do Funchal paguem os seus impostos, nomeadamente o imposto de circulação automóvel, as inspecções mais caras do país, a água mais cara da Região e esta Câmara nada faz para resolver estes problemas”, acusam.