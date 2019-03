MPT Madeira pede mais responsabilidade à CMF

Num comunicado dirigido hoje à imprensa, o MPT Madeira alertou o executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF) para que tenha “mais responsabilidade no que diz respeito ao ordenamento e planeamento da cidade do Funchal, que continua com os mesmos problemas de há nove atrás”, aquando do 20 de Fevereiro.

“Continuamos a constatar que basta haver um pequeno ‘espirro’ que a cidade constipa-se logo, sendo que, mal aparecem as primeiras chuvas, são ruas inundadas, pavilhões a se encher de água, desabamentos nas zonas altas, casas alagadas e o trânsito completamente congestionado. O Funchal continua a parecer uma cidadela dos tempos feudais, sem qualquer tipo de organização e com o enorme risco de acontecer catástrofes sobre a nossa população, que está completamente abandonada por esta Câmara Municipal”, acusou o MTP.

“Verifica-se uma autêntica desordem, numa cidade que se está a afundar juntamente com o seu comandante do navio, que está de malas aviadas para a sua campanha para o Governo Regional. Não se investe realmente na reabilitação urbana, temos uma gestão urbanística terrível, e quanto à mobilidade, então com estas chuvas que já são suficientes para inundar a cidade, provocando o caos entre peões apressados e automobilistas”, acrescenta a nota, questionando “como é que se atravessa a cidade em dez minutos como foi dito pelo senhor vereador Bruno Martins?”

Assim, o MPT pede a Paulo Cafôfo que, “antes de pensar em defender o lugar da Madeira no futuro, pense primeiro em resolver os problemas do Funchal no presente”.