MPT contesta forma como inquilinos da Câmara do Funchal estão a ser tratados

A transferência das últimas famílias do Bairro da Penha de França para outros Bairros Sociais tem sido feita, no entender do Partido da Terra, de forma “desumana, pouco criteriosa e até mesmo muito duvidosa”.

Roberto Vieira, líder do MPT, diz que as famílias que ainda se encontram ali, são aquelas que “pediram igualdade de tratamento no seu realojamento e em troca têm sido ignoradas e até mesmo maltratadas, pois estão hoje num bairro onde o vandalismo e a insegurança são uma constante e alvo de várias denúncias por parte das pessoas que ali ainda residem”, acusa, salientado que o seu partido irá apresentar este problema já na próxima Assembleia Municipal e, se necessário, avançará com “um voto de protesto pela forma como estes munícipes vêm sendo tratados”.

“Não podemos deixar de referir que o Presidente da CMF, Paulo Cafôfo, mentiu a estes inquilinos, quando prometeu realojá-los no Bairro dos Viveiros, o que não veio a acontecer”, acusa Roberto Vieira, garantindo que vai continuar a denunciar esta forma de fazer política, entendendo que “no passado estes senhores criticavam o PSD, mas agora são bem piores e já há quem sinta medo desta gente, mesmo sem terem ainda ganho eleições”.