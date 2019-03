O MPT acusa Cafôfo de continuar a mentir aos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Através de um comunicado de imprensa, disse que “hoje é pedido fidelidade a 30 novos recrutas dos Bombeiros Sapadores do Funchal, o que uma vez mais não passa de uma fraude do Presidente da CMF e candidato do Partido Socialista ao Governo Regional a estes homens e mulheres que decidiram abraçar esta profissão”.

“Todos sabemos que estes profissionais são chamados de Sapadores, mas na realidade não o são, não estão na Carreira de Sapadores, não recebem como tal e não têm o devido reconhecimento por parte desta autarquia”, referiu.

Disse ainda que “a entrega de certificados e divisas a estes novos bombeiros é mais uma manobra para aparecer nos telejornais e jornais, enganando desta forma não só os bombeiros,mas também todos os munícipes do Funchal”.

“O MPT acha lamentável que dirigentes nacionais da Protecção Civil e Bombeiros participem nesta cerimónia, sabendo que estes bombeiros estão a ser defraudados e enganados, pois os colegas do continente, que fizeram formação com eles, recebem mais, já estão na carreira de Sapadores enquanto os nossos bombeiros continuam apenas e só com o título, este executivo da CMF não passa de uma mentira”, realçou.

Tendo isto em conta, o MPT deixou um cartaz na Praça do Município a alertar “para este conjunto de mentiras” que estão a ser alvos estes bombeiros profissionais do Funchal, onde “reivindica salários, carreiras condizentes com o estatuto de Bombeiros Sapadores e não só o nome sem ter o proveito como esta corporação está a ser conotada”.