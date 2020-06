Miguel Silva Gouveia distribuiu 550 viseiras aos comerciantes funchalenses

A Câmara Municipal do Funchal já entregou, desde o recomeço da actividade comercial, cerca de 550 viseiras aos comerciantes funchalenses, com o intuito de garantir a segurança nos estabelecimentos comerciais do município que se encontram abertos ao público, recordado que os comerciantes interessados podem continuar a solicitar as viseiras através do preenchimento do formulário.

“Estamos gradualmente a recuperar o ritmo das nossas vidas e a entrega destes equipamentos de protecção individual, numa campanha que teve uma grande adesão, tem contribuído para promover o regresso do comércio local com segurança, minimizando os perigos de propagação do vírus, tanto para os comerciantes, como também para os clientes que frequentam estes espaços”, explica o Presidente Miguel Silva Gouveia, salientando que esta medida foi uma das diversas iniciativas de sensibilização que a Autarquia tomou para fazer face aos constrangimentos causados pela pandemia Covid-19, preparando a cidade e ajudando os comerciantes a cumprirem com as determinações emanadas pelas Autoridades de Saúde.

Perante os “tempos desafiantes para todos nós”, Miguel Silva Gouveia acredita que “juntos, com esperança e confiança no futuro, iremos conseguir ultrapassar esta adversidade e minimizar o impacto negativo que a crise pandémica provocou na nossa economia”.

A Autarquia funchalense recorda que todas as iniciativas criadas no sentido de apoiar o tecido económico local podem ser consultadas em https://covid19.cm-funchal.pt/covid-19-empresas/