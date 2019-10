Miguel Silva Gouveia destaca Estratégia Municipal para o Empreendedorismo

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, visitou esta noite a 6ª edição da Cidade do Empreendedor, que decorre no Madeira Tecnopolo até ao próximo domingo. Um evento organizado pela Associação de Jovens Empreendedores Madeirenses (AJEM), em parceria com a Start Up Madeira, e onde a Câmara Municipal do Funchal volta a estar representada, com o seu Balcão do Investidor.

O Presidente explicou, na ocasião, que “este é o 3.º ano consecutivo em que a CMF se faz representar na Cidade do Empreendedor, acedendo ao convite que nos é feito pela AJEM, uma associação com a qual temos, de resto, em vigor um Acordo de Colaboração, denominado ‘Abre Portas’, e que vista, justamente, incrementar, entre outros, o empreendedorismo, a diferenciação e fortalecimento do tecido económico local. É isso que temos vindo a promover no nosso Balcão do Investidor ao longo dos últimos anos”.

O tema apresentado pelo Funchal este ano é a ‘Estratégia Municipal para o Empreendedorismo – Funchal Empreende’, “um instrumento orientador da acção do Município em matéria de empreendedorismo, que assenta em 3 pilares: incentivar a atitude empreendedora; formar para empreender com sucesso; e premiar para diferenciar e estimular a excelência”, expõe o autarca.

“Convido todos os madeirenses a aproveitarem o fim-de-semana para visitar este evento e abordar, com os nossos assistentes ao investidor, aquelas que são as áreas que o Município considera prioritárias, o que acredito será uma mais-valia”, concluiu Miguel Silva Gouveia.

Entre estas, destacam-se a inovação no comércio, serviços turísticos diferenciados, reabilitação e regeneração urbanas, economia verde e azul e a economia social, e finalmente a indústria 4.0.