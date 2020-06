O presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF), Miguel Silva Gouveia, marcou presença, esta manhã, na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, para a cerimónia do hastear da bandeira verde e para a inauguração do trilho da ciência inseridos no programa Eco-Escolas, apoiado pelo município.

Miguel Silva Gouveia começou por reconhecer “o empenho da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia, que se destaca enquanto parceiro dinâmico e um líder local naquela que é a passagem do conhecimento e das boas práticas ambientais”.

“A bandeira verde é merecidamente hasteada nesta escola em forma de galardão pelo excelente trabalho de promoção da preservação do Ambiente que tem sido levado a cabo por toda a comunidade educativa”, sublinhou o autarca.

O trilho da ciência, projectado pelos alunos, no âmbito do projecto Erasmus+ designado de ‘IDiverSE – Islands Diversity for Science Education’, comporta um circuito com seis estações educativas e didácticas.

Um projecto que, segundo o presidente, “procura de forma integradora e com vários conteúdos interdisciplinares, estabelecer conteúdos pedagógicos para uma aprendizagem mais profunda, aumentando a consciencialização de todos para temas ambientais, locais ou globais, de particular relevo”.