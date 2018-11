Miguel Pires apoia luta contra o cancro com concerto

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove com a ajuda de Miguel Pires um novo concerto solidário no âmbito da campanha ‘Novembro Azul - Cancro no homem’, este na sexta-feira, pelas 21h30, no Hotel Vila Porto Mare, no Lido. Os bilhetes custam 10 euros e revertem na íntegra para a associação sem fins lucrativos.

O músico apresenta-se a solo com o seu espectáculo Miguel Pires – a Minha Voz, o Meu Piano. Os interessados em participar podem adquirir os ingressos na sede no Funchal e Delegação de Machico do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, na recepção do Bar Lido do Hotel Vila Porto Mare (24 horas) e à porta do concerto, no próprio dia, a partir das 20h30.