Miguel de Sousa pede buzinão dos madeirenses no Aeroporto da Madeira

A ideia foi colocada na sua página de Facebook e desde logo reuniu um vasto conjunto de reacções. Miguel de Sousa, histórico dirigente do PSD, apelou aos madeirenses que se juntem esta segunda-feira, pelas 20 horas, no Aeroporto da Madeira, para no interior dos seus automóveis buzinarem contra a recusa do Governo da República em encerrar a pista de Santa Catarina.

Tendo consciência que está proibido qualquer ajuntamento que reúna mais de 100 pessoas, Miguel de Sousa referiu ao DIÁRIO que a ideia é que o Governo Central “respeite a vontade e autonomia” dos madeirenses. “Temos de fazer alguma coisa, porque estamos a falar de um caso de vida ou de morte. Temos de defender a nossa saúde pública! Todos os madeirenses estão de acordo sobre o encerramento do aeroporto e esta iniciativa iria mostrar que o povo está com o Governo Regional”, mencionou o também gestor e ex-governante.