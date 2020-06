Miguel Albuquerque visita amanhã obra de recuperação da Levada do Monte Medonho

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, 24 de Junho, às 11 horas, a obra de recuperação da Levada do Monte Medonho, no Paul da Serra.

Segundo nota do gabinete da presidência, a empreitada visa a recuperação de 9,7 quilómetros de levada com origem nas imediações da Bica da Cana e término na zona alta da Tabua, para reduzir perdas de água, garantir mais água aos 645 regantes das freguesias da Tabua e Ribeira Brava, assim como melhorar as condições de utilização do Percurso Pedestre Recomendado PR17 e a salvaguarda do património natural e histórico.

Trata-se de um investimento do Governo Regional de 2,8 milhões de euros, comparticipado em 85% pelo PRODERAM.